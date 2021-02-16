Биткоин пробил отметку в 50 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin 16 февраля выросла до отметки 50 000,02 долларов США.

Об этом сообщает портал Coindesk.

По данным торгов, по состоянию на 15.30 по Киеву цена биткоина находилась на уровне свыше $50 тысяч.

Однако уже через несколько часов себестоимость самой криптовалюты снизилась и на 18 часов составила 49 200 долларов США.

Кстати. Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет самую большую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Как сообщала Одесса News, Администрация столицы КНР раздала к китайскому Новому году (с 12 февраля) 50 тысячам местных жителей по 200 юаней (30 долларов) в криптовалюте в рамках эксперимента национального Центробанка.

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