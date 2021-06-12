Прокуратура показала, что действительно делал Центр минимизации доходов в Одессе

Правоохранители пресекли деятельность Одесского центра минимизации доходов с участием более 30 фиктивных предприятий.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, проведён ряд обысков в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время следственных действий в Одессе, в офисных помещениях членов т.н. «центра минимизации доходов» и предприятий выгодоприобретателей, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жёсткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки «фиктивности», мобильные телефоны.

Установлено, что деятельность «центра» была направлена ​​на то, чтобы помочь промышленным предприятиям Украины, связанным с производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов путём осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные. Такая «помощь» привела к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Отмечается, что фиктивные операции оформлялись документально, после чего передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учёте с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.

Для участия в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на своё имя.

В такой противоправной схеме использовались более 30 предприятий с признаками фиктивности.

В марте 2021 года Одесса News сообщала о том, что Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3-х членов организованной преступной группировки и двух их сообщников, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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