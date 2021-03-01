Обвинительный акт: Добавил азалептин в вино одесситкам, ограбил, теперь сядет на 15 лет

Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего гражданина иностранного государства, подозреваемого в разбое и убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что 3 декабря прошлого года мужчина с целью ограбления пришел в квартиру к своей знакомой под предлогом знакомства с друзьями и совместного времяпрепровождения.

При себе подозреваемый имел подготовленное для совершения преступления химическое вещество «Азалептин», которое он в ходе вечеринки добавил в напитки потерпевшим. Ввёл их в беспомощное состояние и ограбил — забрал мобильные телефоны, золотые украшения, деньги и банковские карточки, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате потребления таких напитков один из пострадавших, не приходя в сознание, умер, ещё двум женщинам оказана первая неотложная медицинская помощь.

За это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала Одесса News, в областном центре полицейские задержали группу лиц, которые заманивали клиентов объявлениями о предоставлении интимных услуг и совершали на них разбойные нападения.

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