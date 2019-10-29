В Одессе прокуратура пресекла деятельность т.н. коллекторов

По ходатайству Одесской прокуратуры взят под стражу один из «коллекторов», который противоправно выселял из квартир целые семьи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, судом взят под стражу без права на залог один из фигурантов избиения и незаконного выселения из жилья одесситов (ч.2 ст.122, ч.2 ст.162 УК Украины).

Ходатайство об избрании меры пресечения второму фигуранту в ближайшее время будет рассмотрено судом, — говорится в сообщении прокуратуры.

Выяснено, что за вознаграждение два жителя Одессы в сговоре с другими дельцами силой, противоправно выселяли из домов семьи, имевшие долги перед третьими лицами. На счету «коллекторов» преступление против семейства из четырёх жителей квартиры в переулке Ониловой. Они выбили дверь, с угрозами вытолкали двух жителей квартиры с маленьким ребёнком, женщину повалили на пол, избили и вынесли из квартиры.

В августе этого года, мужчины попали через окно в квартиру по проспекту Гагарина и с угрозами и применением насилия выселили 82-летнюю хозяйку дома.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Приморского отдела полиции.

Фото: Прокуратура Одесской области