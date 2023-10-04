На одесского судью Павла Доброва на три месяца надели электронный браслет

Залог в размере одного миллиона гривен — такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд и.о. председателя Коминтерновского районного суда Одесской области Павлу Доброву, которого подозревают во взяточничестве.

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), служителя Фемиды обязали прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться из Одессы без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, не общаться со свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет до 2 декабря 2023 года.

Если за Доброва не внесут залог, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратится в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей. Высший совет правосудия дал разрешение на его арест.

По данным следствия, Добров за 1300 долларов США пообещал гражданину содействие в принятии решений об обеспечении его гражданского иска. Во время первой встречи судья обсудил с представителем истца содержание будущих определений, на второй якобы получил взятку. На «горячем» взять его не удалось — заметив наблюдение, Добров попытался скрыться. После задержания денег у него не нашли. Сам подозреваемый не отрицает общения с представителем истца, но утверждает, что изначально настаивал: решение будет приниматься в соответствии с законом.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года Высший совет правосудия (ВСП) разрешил отправить в СИЗО одесскую судью Людмилу Салтан, которой инкриминируют взяточничество.

Видео: НАБУ/САП

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