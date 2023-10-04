Геннадий Труханов уволил одного из своих заместителей — «по соглашению сторон»

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Дмитрия Жемана.

Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

«Уволить Жемана Дмитрия Александровича с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по соглашению сторон, согласно пункту 1 статьи 36 КЗоТ Украины, 03 октября 2023 года», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что основанием для увольнения является заявление Дмитрия Жемана.

По информации издания Думская, «конфликт между мэром и его влиятельным заместителем тлел уже достаточно давно. Труханов был недоволен тем, как живо Жеман приватизирует сферу коммунальных услуг в пользу подконтрольных фирм, несмотря на нужды управляющих компаний самого городского головы.

Кстати, Жеман — единственный вице-мэр, не фигурирующий в коррупционных уголовных делах.

Для справки. С 2015 года Дмитрий Жеман занимал должность директора КП «ОМЕТ». В октябре 2019 он был назначен директором департамента городского хозяйства. В мае 2020 года Жеман был назначен на должность и.о. заместителя мэра по ЖКХ, транспорту и экологии.

Одесса News информировала, что в Одессе 3 мая 2923 года во время сессии горсовета утвердили на должностях двух заместителей городского головы – Сергея Тетюхина и Александра Филатова.

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