Труханов немножко «труханул» одесский «Привоз»

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из главных городских рынков — одесский «Привоз».

Как передаёт корреспондент Одесса News, Одесский городской голова интересовался у продавцов поставкой товара, особенно длительного хранения, их ценами.

Геннадий Труханов подчеркнул, что вопрос обеспечения населения продуктами питания — один из приоритетных.

Мэр Одессы отметил, что сегодня на одесском «Привозе» есть все необходимые продукты, в том числе, длительного хранения. Перебоев с поставками также не наблюдается.

Цены в день посещения Труханова на «Привозе» были такими: лук — 20-25 гривен, морковь — 30, капуста — 30 грн, картофель — от 15 до 30 гривен, яблоки — 15 гривен, свинину можно сторговать за 120 гривен за кг, карп — от 70 до 90, судак 120 гривен, камбала — по 450 гривен. А вот любимого блюда кошки нашего корреспондента — свежего бычка — найти не удалось — раскупили с раннего утра.

Как сообщала Одесса News, 11 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил один из крупных супермаркетов на Черёмушках.

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