Одесская мэрия контролирует наличие в магазинах необходимых товаров, но не цены

Мэрия держит на контроле работу торговых сетей Одессы и наличие в магазинах необходимых товаров.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что 11 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил один из крупных супермаркетов на Черёмушках, пообщался с администрацией и ознакомился с ассортиментом товаров.

Мэр Одессы подчеркнул, что все группы продуктов и непродовольственных товаров — в наличии, полки магазина заполнены, оперативно проводятся поставки необходимого.

О контроле за ценами в сообщении не указывается.

Однако, по данным Телеграм-канала XYODESSA, вчера в «Копейке» на Грушевского в Одессе килограммовая пачка гречки стоила 127 гривен 70 копеек

Кстати. Областная военная администрации совместно с правоохранителями теперь может контролировать цены на социально значимые продукты и лекарства. Как сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме главы правительства, «Кабинет Министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо».

Как сообщала Одесса News, по информации Геннадия Труханова, город «продолжает готовиться к возможному нападению агрессора и окружению. Для этого сегодня формируем стратегические запасы продуктов питания длительного хранения и лекарств».

Фото: «Одесса», XYODESSA

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