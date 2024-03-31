Руслан Стефанчук прибыл в Одессу вместе с Главой Национального собрания Франции

30 марта в Одессу прибыла Глава Национального собрания Французской Республики Яэль Брон-Пиве.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, который также прибыл в Одессу, написал в Facebook.

«Одесса. Морской порт. Место, которое неоднократно атаковали вражеские ракеты и дроны. Вместе с Председателем Национального собрания Французской Республики Яэль Брон-Пиве посетили порт, где прежде всего ознакомились с функционированием «зернового коридора», — отметил Стефанчук.

Отмечается, что собеседники подробно обсудили маршруты движения гражданских судов в и из черноморских портов, а также те вызовы и опасности, с которыми приходится встречаться.

Также главы французского и украинского парламентов обсудили важность обновления портовой инфраструктуры и её защиту от системных атак со стороны России.

«Важно, что наши партнёры, среди которых, безусловно, есть Франция, понимают важность функционирования «зерновых коридоров» для обеспечения продовольственной безопасности», — подчеркнул Стефанчук.

Как сообщает Укринформ, во время воздушной тревоги, объявленной в Одессе, Брон-Пиве и Стефанчук спускались в укрытие, где общались с журналистами.

С парламентской делегацией Французской Республики встретился Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Сегодня Одесса среди тех украинских городов, которые наиболее страдают от вражеских атак. Но в то же время Одесса стала одним из символов украинского сопротивления. Наше пребывание здесь, это также возможность поздравить усилия и стойкость, которые демонстрируют одесситы», — сказала Яэль Брон-Пиве.

Мэр Одессы поблагодарил французский народ за гуманитарную помощь и всестороннюю поддержку.

В ходе диалога стороны обсудили текущую ситуацию в Одессе, вопросы обеспечения жизнедеятельности города, а также меры по повышению безопасности.

«Мы ведём не равную войну и побеждаем благодаря патриотизму наших людей, средствам противовоздушной обороны, – отметил Геннадий Труханов. — Наше сопротивление будет ещё более эффективным, если наше стремление к победе будет подкреплено достаточным количеством современного оружия. Кроме того, постоянные воздушные угрозы истощают мирных одесситов и морально, и физически. Мы также нуждаемся в современных средствах противовоздушной обороны».

Встретившийся с французскими парламентариями председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сказал, что «Брон-Пиве лично ознакомилась с последствиями российского терроризма, в частности, собственными глазами увидела разрушения гражданской инфраструктуры, и решительно осудила агрессию России против Украины».

«Благодарны Председателю Национального собрания Французской Республики Яэль Брон-Пиве за визит и особое внимание к Одесской области», — сказал Кипер.

Брон-Пиве на брифинге в Одессе 30 марта, её цитирует телеканал «Ми – Україна» в Telegram, не исключила отправку французских войск в Украину, о чём ранее говорил президент страны Эммануэль Макрон.

«В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, всё остается возможным, – отметила в Одессе Брон-Пиве. – Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна».

Делегация Национального собрания Франции назвала три задачи своего визита в Украину.

«Три задачи, которые у нас были во время нашего пребывания в Украине: обменяться анализом, оценками ситуации; вместе посмотреть, как усилить поддержку Украины и оказывать ей больше и быстрее то, в чём она нуждается; и, в-третьих, активизировать механизмы, которые позволят нам мобилизовать ещё более широкую международную поддержку этим усилиям», – рассказал глава комитета по национальной обороне и вооружённым силам французского парламента Тома Гассию.

Фото: Руслан Стефанчук. ООГА, «Одесса. Официально»/Telegram, Укринформ

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