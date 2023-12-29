Обломками сбитого ночью дрона повреждена многоэтажка в Одессе

Ночью 29 декабря обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

«Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются. Утром начнёт работу оперативный штаб, куда могут обращаться жильцы дома о получении помощи за повреждённое жильё», — говорится в сообщении.

«Мы воюем с нелюдями, которые целятся в дома, где живут мирные люди. Поэтому должны, в первую очередь, заботиться о безопасности. Прошу всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не подвергать себя опасности» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, посетивший пострадавший дом и встретившись с его жильцами.

Одесса News информировала, что Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — массированной атаки БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области в ночь с 26 на 27 декабря, в результате которой погибли 2 человека и 3 ранены.

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