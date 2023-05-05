США «сделали всё возможное» для подготовки наступления Украины

Украина получит в новом пакете оборонной помощи от США ракеты к HIMARS, гаубицы калибра 155 мм, снаряды, противотанковые системы, авиационные ракеты, грузовики и другое военное снаряжение и вооружение.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, пишет Укринформ.

«Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — отмечается в сообщении.

Пентагон информирует, что в новый пакет входят ракеты для систем HIMARS; 155-миллиметровые гаубицы и артиллерийские снаряды для них; миномётные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм. Кроме того, в Украину будут отправлены ракеты для противотанковых систем TOW; системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf; авиационные ракеты Hydra-70.

Дополнительно украинские военные получат стрелковое оружие и патроны; боеприпасы для устранения помех; грузовики и прицепы для перевозки тяжёлой техники, а также оборудование и запчасти для техобслуживания и ремонта транспорта.

«Соединённые Штаты продолжат работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности», — отметили в оборонном ведомстве США.

В то же время в Государственном департаменте проинформировали, что стоимость нового пакета военной помощи составляет $300 миллионов.

По словам представителя администрации Джо Байдена Джона Кирби, в Вашингтоне уверены, что сделали всё, что могли, чтобы Украина была готова перейти в наступление, когда такое решение примет Президент Зеленский.

Он отметил, что ВСУ получили порядка 98% запрашиваемых для наступления вооружений — бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и обучение новых бригад за границей.

Как сообщала Одесса News, Пакистан готовится предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II собственного производства.

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