В бою за Украину погиб одессит Андрей Самусенко, светлая ему память

27 марта в Одессе простились с погибшим защитником Андреем Самусенко.

Об этом сообщает Оdessa.online.

Одессит добровольно пошёл защищать страну сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Исполняющий обязанности командира взвода огневой поддержки Андрей Самусенко погиб 4 декабря 2022 года в Белогоровке.

Поскольку Андрей сирота, хоронили воина соседи. 19 мая ему исполнилось бы 36 лет.

Как сообщала Одесса News, в один день с Андреем Самусенко в Одессе попрощались с 36-летним бойцом одесской 122-й бригады территориальной обороны Дмитрием Ивановым с позывным «Бендер», погибшим в боях под Бахмутом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Odessa. online

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod