Кто в Одессе 5 мая останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 5 мая некоторым потребителям воды отключат водоснабжение.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, что в этот день с 09:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города в части ж/м «Слободка» г.Одесса:

Академика Воробьёва,

Слободская,

Мациевской,

Тихая,

Праведников мира,

Кладбищенская,

Маловского,

Рачкова,

Винниченко,

Училищная,

Парковая,

Зоринская,

Одесская,

Ветрогонова,

С.Хорошенко,

Я.Гордиенко,

Матюшенко,

Крылова,

Ломоносова и близлежащие улицы.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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