MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Кто в Одессе 5 мая останется без воды

Кто в Одессе 5 мая останется без воды

-отключение-3.jpg

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 5 мая некоторым потребителям воды отключат водоснабжение.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, что в этот день с 09:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города в части ж/м «Слободка» г.Одесса:

  • Академика Воробьёва,
  • Слободская,
  • Мациевской,
  • Тихая,
  • Праведников мира,
  • Кладбищенская,
  • Маловского,
  • Рачкова,
  • Винниченко,
  • Училищная,
  • Парковая,
  • Зоринская,
  • Одесская,
  • Ветрогонова,
  • С.Хорошенко,
  • Я.Гордиенко,
  • Матюшенко,
  • Крылова,
  • Ломоносова и близлежащие улицы.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 128

Смотрите также...

scroll to top