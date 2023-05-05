Кто в Одессе 5 мая останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 5 мая некоторым потребителям воды отключат водоснабжение.
Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, что в этот день с 09:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города в части ж/м «Слободка» г.Одесса:
- Академика Воробьёва,
- Слободская,
- Мациевской,
- Тихая,
- Праведников мира,
- Кладбищенская,
- Маловского,
- Рачкова,
- Винниченко,
- Училищная,
- Парковая,
- Зоринская,
- Одесская,
- Ветрогонова,
- С.Хорошенко,
- Я.Гордиенко,
- Матюшенко,
- Крылова,
- Ломоносова и близлежащие улицы.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod