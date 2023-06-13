В Одесской области в пробах воды обнаружили ротавирус

В пробах воды, проведённых в различных источниках на территории Одесской области, обнаружили ротавирус.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Холеры в морской и речной воде в Одесской области мы не находим, но несколько дней подряд обнаруживаем ротавирус. Это острая кишечная инфекция, которой можно заразиться при купании в водоёме и при употреблении грязной воды», — отметил Игорь Кузин.

Он добавил, что колодцы и собственные источники людям лучше не использовать, а пить воду только бутилированную и надлежащего качества.

По состоянию на 12 июня, как информирует ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», у отобранных 10 июня из точек в Одессе проб морской воды возбудитель холеры и холероподобных вибрионов не обнаружен.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже «Ланжерон» зафиксировано превышение железа в 4,8 раза, солёность ниже нормы в 2,7 раза; у отобранных на 16-й станции Большого Фонтана пробах зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа – в 5,2 раза, солёность ниже нормы в 2,9 раза.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком.

Как сообщала Одесса News, по словам Игоря Кузина, в июне в Одесской области усилен контроль за состоянием морской воды.

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