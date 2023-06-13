Дунайские порты в этом году обработали рекордный объём грузов

В течение января-мая 2023 года порты Дунайского кластера обработали рекордный объём грузов — 11,5 млн тонн.

Об этом сообщил глава ГП «Администрация морских портов Украины» Юрий Литвин.

«За 2022 год портами было перегружено 16 млн т грузов, а за 5 месяцев 2023 года уже обновлён новый рекорд грузоперевалки, по оперативным данным — 11,5 млн т», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в фокусе внимания АМПУ — увеличение объёмов переработки грузов портами Дунайского кластера за счёт ввода в действие новых причалов, освоения дополнительных грузопотоков и оптимизации работы.

По словам Литвина, благодаря тесному сотрудничеству предприятия «Порты Украины» с Минвосстановлением и бизнесом по развитию инфраструктуры портов Дуная в 2022 году и первом квартале 2023 года было привлечено около 97 млн дол. К концу 2023 г. этот показатель может превысить 100 млн дол.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года порты Дунайского региона перегрузили более 3 млн т грузов, что стало абсолютным рекордом.

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