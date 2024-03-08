Из портов Большой Одессы за 7 месяцев перевезено почти 30 млн тонн грузов

Коридором по Чёрному морю, который Украина открыла семь месяцев назад, перевезено уже почти 30 млн тонн грузов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщили в министерстве.

Отмечается, что отечественную продукцию сейчас экспортируют не менее чем в 38 стран мира. В декабре – феврале объём товаров, который отгрузили в портах Большой Одессы, существенно вырос.

«В ежедневном режиме формируются караваны на вход и выход. Речь идёт о нескольких десятках судов из портов Большой Одессы. Также можем говорить о существенном увеличении грузооборота в портах Дунайского кластера. За последний месяц там перевалили примерно 2 млн тонн грузов разной номенклатуры», – отметил он.

По словам Кубракова, враг сегодня не может остановить украинский экспорт, потому пытается уничтожить портовую инфраструктуру. С июля 2023 года российские войска применили более 880 дронов-камикадзе и 170 ракет против портовой инфраструктуры Украины, говорится в сообщении.

«К сожалению, имеем не только повреждение имущества, российский террор убивает гражданских. Одесса нуждается в защите, Одесса требует больше систем противовоздушной обороны. Несмотря на войну, наша страна остаётся одним из крупнейших мировых экспортёров агропродукции и гарантом мировой продовольственной безопасности. Защита украинских портов равна защите миллионов людей от голода», – подчеркнул Вице-премьер-министр.

Одесса News информировала, что грузооборот портов Большой Одессы в феврале 2024 года составил 8 млн тонн — рекордные показатели экспорта по украинскому морскому коридору.

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