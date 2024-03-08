В Одессе с концертом выступит сын королевы джаза Эллы Фитцджеральд

9 марта — долгожданное возвращение звезды джаза. Большая концертная программа в сопровождении музыкантов Alexey Petukhov Trio. Знаковое событие для всех любителей джаза — концерт Рэя Брауна младшего – сына королевы джаза Эллы Фитцджеральд и легендарного Рэя Брауна в Международном культурном центре UNION.

Он родился в Нью-Йорке, вырос в Лос-Анджелесе. Учителями будущей звезды были Билл Дуглас и икона джаза Чак Флорес. Первые несколько лет Рэй посвятил фортепиано, но всю подлинную жизнь связал с барабанами. От выступлений на приватных вечеринках успешный музыкант перешёл к клубным концертам, на которых выступал как сольно, так и в составе групп.

Не соперничая со знаменитыми родителями в популярности, Рэй Браун младший нашёл собственный стиль и стал известен благодаря выдающемуся вокалу, он стал известен во всём Тихоокеанском северо-западном регионе, а впоследствии – во всём мире.

В Одессе выступление Рэя Брауна состоится в сопровождении джазового трио Алексея Петухова.

Приходите к 18.00, чтобы ощутить магическое действие весны и джаза на себе. Это будет незабываемо.

Стоимость билетов 450-600 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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