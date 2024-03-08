Байден обратился к нации: «Украина может остановить Путина»

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к Конгрессу США и американской нации «О состоянии дел в государстве», начал свою речь с призыва поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

Прямую трансляцию выступления Байдена вёл в YouTube «Голос Америки».

«Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится. Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и дадим ей нужное оружие для самозащиты – и это всё, что просит Украина», – подчеркнул Байден.

Американский лидер подчеркнул, что речь не идёт об участии в войне американских солдат, и Украина с такими просьбами к администрации США не обращалась.

«Украина не просит об американских солдатах. Ни одного американского солдата нет в Украине, и я полон решимости, чтобы так и оставалось», – заявил Байден.

По словам президента США, помощь Украине блокируют те, кто хочет, чтобы «США отошли от мирового лидерства». Байден указал, что США не могут этого сделать, потому что это «подставит под удар России всю Европу».

Он добавил, что «история наблюдает за Палатой представителей» и что цель его речи – «разбудить Конгресс и предупредить американский народ» о том, что демократия под угрозой.

«Я подчёркиваю для Конгресса: мы должны противостоять Путину. Отправьте мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности (предусматривает выделение более $60 млрд для Украины, — ред.)», – призвал он.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Сенат 70 голосами одобрил двухпартийный закон о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам без учёта мер по борьбе с иммиграцией. Далее он должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом.

Видео: Голос Америки Українською/YouTube

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