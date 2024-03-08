Куда пойти в Одессе на выходных 9-10 марта

9-10 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

9 марта авторский проект Одесской оперы в исполнении ведущих солистов, оркестра и хора театра, детского хора «Жемчужины Одессы». Четыре столетия украинской музыки зазвучат в концертном формате «VLASNE. Ukraine Project»: от Бортнянского до Вакарчука. Сочетание архаики и современности, классики и модерна. Приходите к 16 часам, чтобы погрузиться в увлекательный мир украинской музыки и почувствовать красоту и глубину золотых хитов нашей страны. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен.

9 марта долгожданное возвращение звезды джаза. Большая концертная программа в сопровождении музыкантов Alexey Petukhov Trio. Знаковое событие для всех любителей джаза — концерт Рэя Брауна младшего – сына королевы джаза Эллы Фитцджеральд и легендарного Рэя Брауна в Международном культурном центре UNION. В Одессе выступление Рэя Брауна состоится в сопровождении джазового трио Алексея Петухова. Приходите к 18.00, чтобы ощутить магическое действие весны и джаза на себе. Это будет незабываемо. Стоимость билетов 450-600 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

10 марта один из самых романтичных вечеров сезона. Роскошная музыкальная программа в исполнении профессионального симфонического оркестра. Приятный отдых в атмосфере красоты и любимых мелодий. Концерт «Ей понравится…» в исполнении Большого симфонического оркестра Андрея Чёрного состоится на сцене Одесской областной филармонии. Билеты по цене от 300 гривен. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15. Приходите к 17 часам.

До 20 марта в галерее «ARTODESSA» Летнего театра Горсада работает выставка «Оптимистический пессимизм» известного сценариста и художника Евгения Голубенко. Почти все работы этой экспозиции либо новые, либо художник нигде не показывал. Выставка в субботу и воскресенье работает с 13 до 17 часов.

До 22 марта в галерее «Золотой ангел» Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее» экспонируется юбилейная выставка Одесского городского клуба фотографов «Фотон-2». Выставка «Снимок года» посвящена 25-летию фотоклуба. Время посещения: 12:00-15:30 и 17:00-19:00. Вход – свободный. Адрес: ул. Пушкинская, 51.

До 1 апреля в Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова экспонируется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера. Выставка открыта в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 17.00. Тел. для справок: (048) 763 03 86.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1000 грн. Подробности здесь.

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются». Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров. Весь вечер на манеже будет весёлый клоун. Приходите в выходные дни к 16 часам на новую программу и вы убедитесь, что мечты сбываются! Детям до 5 лет, без предоставления отдельного места, вход бесплатный. Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy