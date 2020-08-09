Персонажи легендарной «Белой акации» ждут гостей 12 августа на сцене Морвокзала

12 августа на сцене Летнего театра «Морвокзал» в Одессе знаменитая оперетта Исаака Дунаевского «Белая акация» в исполнении актёров Одесского театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Замысел „Белой акции“ возник в мае 1954 года, когда в Одессу приехали Дунаевский с либретистами Владимиром Массом и Михаилом Червинским.

„Мы гуляли по улицам и мечтали, — вспоминали они. — Мечтали о новой оперетте, даже нашли двор, где будет проходить действие. Старый одесский двор, много соседей, где все делят огорчения и радости, происходящие в каждой семье… Так рождалась… „Белая акация“. Мы ожидали её с нетерпением, поскольку это был „одесский материал“… С первых дней приезда в Одессу, так гостеприимно нас принявшую, хотелось посвятить спектакль этому городу, много раз воспетому, овеянному романтикой“.

В Одессе романтику всегда олицетворяло море и моряки, а в 1950-х главными морскими героями были китобои. Уход в рейс и возвращение из рейса флотилии „Слава“ собирали в порту и на Приморском бульваре не только родственников и друзей, но и десятки тысяч жаждущих увидеть своими глазами это величественное зрелище. В отличие от официальных дат, то были истинно народные праздники. Потому именно китобоев авторы решили сделать героями новой оперетты.

В 1957 году по спектаклю был снят фильм, который 12 мая 1958 года вышел на экраны, после чего «театр вырвался в лидеры своего вида искусства. Михаил Водяной стал тем, кого в старину именовали „любимец публики“. А песня Тони об Одессе, «о людях, умеющих верить и ждать», стала сначала неформальным, а с 25 августа 2011 года — официальным гимном города.

Легендарная оперетта, звёздный состав (5 народных артистов Украины), потрясающая музыка Исаака Дунаевского и пьянящий аромат гроздей душистых акации белой — всё это ожидает наших зрителей!

Цена билетов: от 50 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 20 часов.