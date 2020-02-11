100 рок-артистов объединятся на одесской сцене

22 февраля в Одесском театре музкомедии около 100 артистов на одной сцене объединятся, создавая единое звуковое рок-поле, которое пронзит насквозь!
ROCK SYMPHONY — это целостное монолитное произведение. Сценография, режиссура и спецэффекты обеспечивают неповторимое восприятие музыки и ощущение драматургии, заложенной в ней.
Во время перформанса ничто неделимо, зрители становятся участниками события, а непередаваемая атмосфера объединяет всех в грандиозном удовольствии.
Эмоции постоянно меняются, от бурного восторга до тихого лирического наслаждения. Впечатления от каждой последующей композиции наслаиваются на впечатления от предыдущей, меняя оттенки, и в конце звучит стремительный, динамичный, виртуозный финал, выводящий на эмоциональное и духовное очищение.
ROCK SYMPHONY любят дети, подростки, молодёжь, женщины, мужчины — это ещё раз доказывает, что настоящее искусство по душе всем и каждому.
НОВАЯ ПРОГРАММА В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ С АНТРАКТОМ.
Начало в 19:00.
Цена билетов 900-1450 гривен. Их купить можно здесь.