100 рок-артистов объединятся на одесской сцене

22 февраля в Одесском театре музкомедии около 100 артистов на одной сцене объединятся, создавая единое звуковое рок-поле, которое пронзит насквозь!

ROCK SYMPHONY — это целостное монолитное произведение. Сценография, режиссура и спецэффекты обеспечивают неповторимое восприятие музыки и ощущение драматургии, заложенной в ней.

Во время перформанса ничто неделимо, зрители становятся участниками события, а непередаваемая атмосфера объединяет всех в грандиозном удовольствии.

Эмоции постоянно меняются, от бурного восторга до тихого лирического наслаждения. Впечатления от каждой последующей композиции наслаиваются на впечатления от предыдущей, меняя оттенки, и в конце звучит стремительный, динамичный, виртуозный финал, выводящий на эмоциональное и духовное очищение.

ROCK SYMPHONY любят дети, подростки, молодёжь, женщины, мужчины — это ещё раз доказывает, что настоящее искусство по душе всем и каждому.

НОВАЯ ПРОГРАММА В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ С АНТРАКТОМ.

Начало в 19:00.

Цена билетов 900-1450 гривен. Их купить можно здесь.