Суд отменил решение Одесского облсовета: Ройтбурд восстановлен в должности

Суд признал незаконным и отменил 10 февраля решение Одесского облсовета об увольнении художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Такое решение принял судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов, сообщает “Радио Свобода”.

«Исковое требование удовлетворить частично — признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности», — отметил судья.

Сам Ройтбурд после объявления решения заявил, что не хочет войны с областным советом. «Я хочу, чтобы оно (решение — ред.) стало основанием для установления нормальных отношений», — подчеркнул он.

Известно, что судебное заседание по этому вопросу неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На последнее заседание областной совет отправил заместителя начальника юридического управления облсовета Александра Соснина.

Как сообщала Одесса News, известный художник Александр Ройтбурд 6 декабря 2017 года победил в отборочном конкурсе на должность директора Одесского художественного музея. 19 марта 2018 года председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея. Кандидатуру художника тогда не поддержал областной совет.

4 сентября 2019 года облсовет по инициативе группы представителей Оппозиционного блока принял решение об увольнении Ройтбурда с должности руководителя музея, что вызвало возмущение общественности.

Председатель облгосадминистрации, руководствуясь требованиями Закона «О культуре», отказался выдать распоряжение об увольнении Ройтбурда с должности, а сам художник обжаловал решение облсовета в суде.

В октябре 2019 года Министерство культуры, молодёжи и спорта назвало решение об увольнении Ройтбурда безосновательным.

Кстати. Суд решил, что компенсации Ройтбурду не полагаются, так как всё это время он продолжал исполнять обязанности директора музея. Полный текст решения суда пока не опубликован, поэтому сказать, какими доводами пользовался суд, признавая решение облсовета уволить Ройтбурда незаконным, пока неясно. Решение суда пока не вступило в законную силу: у облсовета ещё есть время для апелляции.