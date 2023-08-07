Прокуратура вернула тергромаде Одессы земли санатория им. Горького

Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и истребовал из незаконного владения 6 земельных участков общей площадью 0,5 га стоимостью 48,2 млн грн, входящих в состав уникального имущественного комплекса им. Горького на ул. Фонтанская дорога в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуратурой установлено, что земельные участки, ранее безвозмездно переданные физическим лицам в частную собственность, являются землями оздоровительного назначения и входят в территорию парка санатория им. Горького, который является памятником садово-паркового искусства местного значения и имеет особую ценность, в связи с чем не могли передаваться в частную собственность.

Отмечается, что земли были приобретены в собственность гражданами мошенническим путём, якобы в связи с нахождением на них объектов недвижимости, принадлежавших последним на праве частной собственности, хотя органами прокуратуры было установлено, что какое-либо имущество на указанных участках отсутствует.

В настоящее время прокуратура обеспечивает исполнение решения суда.

Как сообщала Одесса News, более 2 га земли стоимостью почти 126 млн грн на морском побережье в районе Свято-Успенского монастыря вернут одесской громаде.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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