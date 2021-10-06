Чиновник Нацпарка в Одесской области пойман на получении взятки

4 октября прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области задержали «на горячем» сразу после получения взятки руководителя отдела администрации одного из национальных парков Одесской области.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, взяточник разработал противоправную схему получения неправомерной выгоды от лиц, занимающихся браконьерским промыслом рыбных ресурсов на территории парка. Так, чиновников через подчинённых ему мастеров по охране природы брал деньги за непринятие мер реагирования на правонарушения в сфере экологии.

Средства переводились на банковский счёт дельца или лично в руки. Так, госслужащий получил 21 тысячу гривен за двухнедельный браконьерский лов рыбы пятью лодками из расчёта 2 тыс грн за одну лодку в неделю.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении, решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Как сообщала Одесса News, 11 000 долларов США за операцию на сердце хотел бывший заведующий отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы, взятый с поличным при получении взятки в мае этого года. Прокуратура направила в сентябре 2021 года в суд обвинительный акт.

фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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