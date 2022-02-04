Одесская чиновница получит по заслугам за взяточничество

В Одесской области следователи завершили досудебное расследование по факту получения взятки председателем одного из поселковых советов.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 49-летняя чиновница требовала от предпринимателя за предоставление разрешений на два земельных участка под размещение торговых павильонов одну тысячу долларов США.

Отмечается, что в конце октября прошлого года она получила половину указанной суммы в обмен на решение сельсовета по выделению первых 30 квадратных метров земли. А уже через несколько недель, во время передачи денег за выделение второго земельного участка такого же размера, она была задержана правоохранителями.

Действия правонарушительницы были квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт и материалы дела направлены в суд.

Согласно действующему законодательству, женщине грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении главному специалисту одного из отделов Южного межрегионального Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе в совершении коррупционного преступления.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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