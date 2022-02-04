За сутки в Одесской области почти вдвое увеличилась заболеваемость СOVID-19

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 4136 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Из этого количества 2464 заболевших женщин и 1672 мужчины (в том числе 296 детей и 19 медицинских работников).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2335 человек).
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 190
- Раздельнянский район – 64
- Березовский район – 167
- Одесский район – 3373
- Белгород-Днестровский район – 125
- Болградский район – 32
- Измаильский район – 185.
– летальные случаи:
- Одесский район – 9
Выздоровели 45 человек.
Как сообщала Одесса News, предыдущий суточный показатель заболевших в Одессе — 2982.
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