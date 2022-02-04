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  4. За сутки в Одесской области почти вдвое увеличилась заболеваемость СOVID-19

За сутки в Одесской области почти вдвое увеличилась заболеваемость СOVID-19

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За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 4136 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 2464 заболевших женщин и 1672 мужчины (в том числе 296 детей и 19 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2335 человек).

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

  • Подольский район – 190
  • Раздельнянский район – 64
  • Березовский район – 167
  • Одесский район – 3373
  • Белгород-Днестровский район – 125
  • Болградский район – 32
  • Измаильский район – 185.

– летальные случаи:

  • Одесский район – 9

Выздоровели 45 человек.

Как сообщала Одесса News, предыдущий суточный показатель заболевших в Одессе — 2982.

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