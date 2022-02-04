США нашли повод, по которому Россия может напасть на Украину

Соединённые Штаты Америки получили разведданные о российском плане сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на «The New York Times«.

План, который США надеются сорвать путём его обнародования, предусматривает имитацию и съёмку нападения украинских военных на российскую территорию или на русскоязычное население в восточной Украине.

Россия намерена использовать это видео для обвинения Украины в «геноциде русскоязычного населения», который послужил бы поводом для интервенции.

Официальные лица, сообщившие о плане, не раскрыли его деталей, отметив, что это поставит под угрозу источники разведданных и методы их получения. В то же время российская кампания дезинформации, направленная на ложные обвинения в геноциде, и действия российского парламента, направленные на признание квазиреспублик, свидетельствуют о достоверности разведданных, отмечает издание.

По словам чиновников, «видеосъёмки» должны быть тщательно подготовлены – с массой трупов и руинами как следствие инсценированного взрыва. В фильме должны были фигурировать украинская военная техника, беспилотники турецкого производства, а актёры должны были исполнять роль несчастных представителей русскоязычного населения.

Сообщается, что представители России нашли трупы для использования в фильме, актёров, а также антураж для имитации украинской и натовской военной техники.

Директор Национальной разведки Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили в четверг членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией также поделились с союзниками.

Представитель британского правительства также заявил, что британцы провели собственный анализ разведданных и выразили уверенность в том, что Россия планировала создать повод для обвинения Украины в нападении. Детали разведданных, по словам чиновника, «заслуживают доверия и крайне тревожны».

Как сообщала Одесса News, США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развёртывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, а также начать диалог с Москвой по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

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