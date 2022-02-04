Одесские врачи поехали в Кению делиться опытом

По инициативе кенийской стороны одесская делегация находится с официальным визитом в городе-партнёре Момбаса (Республика Кения) с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

Как сообщается на официальном сайте города, в частности, проходит обсуждение возможности проведения визитов в Одессу кенийских врачей разных специальностей для ознакомления с опытом одесских медиков.

Во время визита одесская делегация посетила Береговую учебно-реферальную больницу – крупнейшее медучреждение города и региона Момбасы.

Отмечается также, что состоялись встреча с министром здравоохранения Кении и заместителем губернатора округа города-партнёра Момбаса и брифинг по обсуждению перспектив развития сотрудничества. Стороны договорились о дальнейших визитах одесских врачей в Момбасу, которые будут работать и учить своих коллег.

Заместитель губернатора округа Момбасы д-р Уильям Кинги отметил, что это хорошая возможность для сектора здравоохранения города перенять большой опыт одесских медработников. Как отметил главный директор медицинских служб округа д-р Хадиджи Шикели, такая форма кооперации поможет кенийской стороне расширить потенциал человеческих ресурсов и улучшить качество медицинской помощи в Момбасе.

Как сообщала Одесса News, 20 января 2021 года был подписан Договор об установлении партнёрских отношений между городами Одессой и Момбаса.

Фото: «Одесса»

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