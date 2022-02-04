Украину не приняли в киберцентр при НАТО

Украина не смогла стать участником Объединённого центра передовых технологий по киберобороне при НАТО, куда летом 2021 года подала заявку на вступление.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 3 февраля в эфире телеканала «1+1».

«Есть такой институт, как кибер-НАТО. Летом прошлого года мы подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации. Там точно так же, как и в НАТО, решение принимается консенсусом. Так вот одна из европейских стран нам отказала в участии в этом уважаемом институте», – рассказал он.

Данилов уточнил, что это страна Евросоюза, но не назвал её.

«Это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех, которые входят в альянс, – против. Я в данном случае имею право сказать, что это партнёры в кавычках, или это партнёры, которые, как говорится, не искренние», – заявил он.

По информации «Европейской правды», присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.

Как сообщала Одесса News, d сентябре 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента РФ Владимира Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины. По его словам, Россия может продлить газопровод «Турецкий поток», чтобы газ не поставлялся через территорию Украины.

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода «Балканский поток», по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. 27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с «Газпромом» о поставках российского газа на период до 2036 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта.

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