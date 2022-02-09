Великобритания отправила в Украину груз с военным снаряжением

В Украину в среду прибыл самолёт с военной помощью от Великобритании.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Тwitter.

По словам Резникова, в Украину 8- 9 февраля прибыл груз с военно-технической помощью от Британии со снаряжением для сил территориальной обороны ВСУ – это «товары военного назначения и снаряжение», в том числе бронежилеты и шлемы.

Украинский министр поблагодарил «партнёров за неуклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь».

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов отметил, что эта помощь предоставлена ​​Силам теробороны во исполнение договорённостей, достигнутых 1 февраля этого года между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Отмечается, что украинская сторона рассматривает поступление международной технической помощи как проявление личного внимания со стороны правительства Великобритании к сохранению независимости и суверенитета Украины, обеспечению оборонного потенциала Вооружённых Сил Украины.

Кстати. Накануне власти Великобритании отправили в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля в Украину прибыл восьмой самолёт с военной помощью от США.

Фото: Минобороны Украины

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