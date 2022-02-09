Определены 10 самых привлекательных пляжей мира

Туристическая компания Kuoni провела новое исследование, показавшее самые красивые побережья мира.

Это удалось определить благодаря технологии eye-tracking (окулография), которая используется в когнитивной психологии, нейромаркетинге, нейромедицинских исследованиях, спорте, туризме, образовании, науке и т.д., — сообщает Укринформ со ссылкой на издание The National.

Первое место занял пляж на острове Нияма, Мальдивские острова. Это приватный остров-отель, а точнее 2 острова (Play и Chill), которые соединены между собой городком. На территории расположен только один отель, который называют NIYAMA PRIVATE ISLANDS – курорт на двух островах.

Дубайский пляж Аль-Суфух назван вторым по привлекательности побережья в мире. Он также известен как Secret Beach или Black Palace Beach. С одной стороны – фантастические виды на океан, с другой – на могущественные постройки Дубай. «Это идеальное место, чтобы наблюдать за закатом или восходом солнца», — говорится в отчёте исследования.

Третьим в списке стал пляж Бай-Сао на острове Фукуок во Вьетнаме. Это идеальное место для семейного отдыха, потому что глубина растёт медленно – спуск пологий. Песок очень мелкий, белого цвета, а вода очень чистая с бирюзовым оттенком.

В десятку самых привлекательных пляжей мира вошли также:

Мыс Драстис, Корфу, Греция;

Пенсакола-Бич, Флорида, США;

Бамбург-Бич, Нортумберленд, Великобритания;

Пляж Нумана-Альта, Италия;

Рейли-Бич, Краби, Таиланд;

Побережье На Поле, Кауаи, Гавайи, США;

Белый пляж Боракая, Филиппины.

Как сообщала Одесса News, Одесса попала в список «самых интригующих городов» по версии британского издания The Independent.

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