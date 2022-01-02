Вторая после Вены: Одесса попала в топ-10 британского издания The Independent

Одесса попала в список «самых интригующих городов» по версии британского издания The Independent.

В материале, который вышел 30 декабря, эксперты издания собрали лучшие города, которые, как они считают, стоит посетить в 2022 году, пишет ГОРДОН.

На первом месте в рейтинге Вена (Австрия), на втором – Одесса. Далее список выглядит так:

Ханья (Крит),

Неаполь (Италия),

Париж (Франция),

Сеул (Южная Корея),

Каунас (Литва),

Осло (Норвегия),

Сплит (Хорватия).

Среди преимуществ нашей жемчужины выделяют, в частности, открытие прямых рейсов «Одесса – Лондон», отличную архитектуру, хорошее расположение на берегу моря и возможность путешествовать в Украину без виз. Также британцы отмечают низкие цены на проживание в одесских гостиницах и транспорте.

Журналист Саймон Колдер рассказывает, что уже 27 марта Wizz Air соединит украинский город с лондонским аэропортом «Лутон». Свой выбор по Одессе объясняет так:

«Остановитесь в хорошо обустроенном отеле начала 20-го века, где цены очень лояльны – около 60 фунтов. Чтобы попасть в город из аэропорта, садитесь на троллейбус №14, проезд в котором стоит около шести пенсов – это самое дешёвое сообщение с аэропортом в Европе. Раньше получить визу было сложно, но сейчас вам нужен паспорт».

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив считает место Одессы в списке The Independent «вполне оправданным».

«2021 год показал, что иностранцам Украина интересна, они готовы сюда ехать и тратить деньги. Самый яркий пример – туристический бум со стороны граждан Королевства Саудовская Аравия, которых за 2021 год прибыло в Украину около 50 тыс. В следующем году мы нарастим мощности. Приглашаем иностранных гостей и в Одессу, стремительно развивающую рекреационные ресурсы», – заявила она.

От редакции. Одесситам приятна такая информация. Однако, ради правды, скажем, что троллейбус №14 уже продолжительное время в аэропорт не заходит. Его маршрут начинается от Привокзальной площади и заканчивается на ст.Застава-1. О стоимости «в хорошо обустроенном отеле начала 20-го века, где цены очень лояльны», тоже можно поспорить, например, «Бристоль отель» предлагает на уикенд двухместный номер с одной кроватью за 7216 гривен, что равнозначно 195 фунтам стерлингов.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии попали 3 одесских вуза.

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