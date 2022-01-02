США передадут Украине ещё несколько военных катеров

В течение 2022 года Украина получит от Соединённых Штатов несколько военных катеров типа Island и Mark VI.

Об этом в интервью Радио Свобода сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По её словам, США передадут Украине катер Island: «Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем… Мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года».



Кроме того, добавила Маркарова, в 2022 году намечена отправка Украине патрульных катеров Mark VI. Их количество обсуждается.

«Это может быть от трёх и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы, и всё остальное для того, чтобы было больше… Задача – чтобы все наши катера разного типа, базы, а вы знаете, что Украина строит также корвет, чтобы всё это объединилось в одну способность. Чтобы мы понимали — когда мы полностью все эти вопросы, вместе с тренингами для наших моряков, запускаем, то у нас этот участок полностью защищён», – рассказала посол.

Кстати. Президент США Джо Байден подписал закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), которым предусмотрено выделение Украине помощи в сфере безопасности.

Как сообщала Одесса News, дивизион патрульных катеров будет размещён в порту «Южный» в Одесской области. Он будет обеспечивать охранно-оборонительные функции портов в Чёрном море, а также острова Змеиный. Переданные Украине патрульные катера Island оснастят американским вооружением.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat