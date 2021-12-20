В порту «Южный» разместят дивизион патрульных катеров с американским оружием

Дивизион патрульных катеров будет размещён в порту «Южный» в Одесской области. Он будет обеспечивать охранно-оборонительные функции портов в Чёрном море, а также острова Змеиный. Переданные Украине патрульные катера Island оснастят американским вооружением.

Об этом в интервью УНИАН сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Как отметил командующий, будущий дивизион патрульных катеров будет находиться в порту «Южный». «В прошлом году с помощью Президента мы получили причальный фронт в 120 метров. Там будет локально размещаться этот дивизион, обеспечивающий безопасность мореплавания в прибрежной морской зоне, охранно-оборонительных портах в Чёрном море. Также это охрана и оборона того же острова Змеиный, защита коммуникаций», – отметил Неижпапа.

Он напомнил, что Украина получила от США катера типа «Айленд». Кроме того, в 2021 году три экипажа на эти катера прошли подготовку в Балтиморе (США), а 6 декабря состоялось почётное поднятие флага на этих кораблях — «Сумы» и «Фастов». «Два катера полноценно вошли в состав Военно-морских сил («Старобельск» и «Славянск», — ред.)», — сообщил командующий. Пятый катер, которому президент Украины присвоил имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака, ещё только должен прибыть в страну.

«Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на «Славянске» и «Старобельске», – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идёт о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – рассказал Неижпапа.

В феврале 2020 года первые два украинских катера типа Island временно вооружили одноствольным вариантом советской 25-мм артустановки 2М-3М. Но уже в июле 2021 года Минобороны сообщило, что на всех украинских патрульных катерах типа Island планируется установить американские 30-милиметровые дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением и другие корабельные системы.

Также ожидается, что патрульные катера получат тактическую сеть Link16, которая поддерживает обмен данными между командованием, самолётами, кораблями и наземными подразделениями.

Неижпапа также рассказал о развитии военно-морских баз и многих других направлений, в частности ударных способностей. «Ракетный комплекс «Нептун» в следующем году получит первый дивизионный комплект и весной будет полностью готов и включён в состав ВМС Украины. Некоторая техника закуплена, первая так называемая батарея уже готова”, – сообщил командующий.

Он добавил, что в Турции на 70% уже готов корвет для ВМС ВСУ. “Сейчас в Турции уже готово более 70% корабля. То есть, в следующем году корпус будет подготовлен к спуску на воду. До конца 2022 года этот наш корвет придет на достройку в Украину как готовая единица, в течение 2023 года его оборудуют соответствующей техникой и он будет готов к государственным испытаниям. А в 2024 году он будет включён в состав ВМС”, — отметил Неижпапа.

Кроме того, важным аспектом для ВМС является противоминная деятельность, ведь берега Чёрного и Азовского морей, которые контролирует Украина, имеют небольшие глубины. Так что вероятность использования минного оружия со стороны противника очень велика. “В связи с этим мы должны контролировать подводное пространство. Поэтому приобретение в Великобритании двух первых противоминных кораблей (они из очень современной серии, это позволит им быть самыми современными в Чёрном море) способствуют обретению противоминных возможностей», — сказал Неижпапа.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Украине состоялось подписание Меморандума Министерством инфраструктуры Украины и Министерством обороны Королевства Дании по вопросам сотрудничества в развитии и усилении морского потенциала Украины.

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