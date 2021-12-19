Дания поможет Украине строить корабли: какие и когда

В Украине состоялось подписание Меморандума Министерством инфраструктуры Украины и Министерством обороны Королевства Дании по вопросам сотрудничества в развитии и усилении морского потенциала Украины.

Подписание Меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен, информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объёма заказов будут выполнены украинскими предприятиями”, — говорится в сообщении.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал для развития судостроения: «это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное — имеющиеся судостроительные мощности».

Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнёров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Дания, особенно в высокотехнологичных проектах, – сказал Кубраков.

Этот проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика, у них будет многоцелевое назначение.

Уточняется, что завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году.

Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ.

В ведомстве напомнили, что по поручению Президента Украины Министерство экономики совместно с Мининфраструктуры начинает программу восстановления украинского судо- и машиностроения, — речь идёт о строительстве в течение ближайших пяти лет морских и речных судов, вагонов, самолётов.

Как сообщала Одесса News, в Румынии построено специализированное судно для добычи алмазов со дна Атлантического океана.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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