В Румынии построили первое в мире судно для добычи морских алмазов

Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на добыче алмазов со дна Атлантического океана – Debmarine Namibia (Намибия) — пополнит свой флот шестым специализированным судном.

Об этом сообщает Rough-polished.

Отмечается, что новое судно для добычи алмазов компании Debmarine Namibia стоимостью 7 млрд долларов США, именуемое Additional Mining Vessel # 3 (AMV3) (Дополнительное добывающее судно # 3) скоро совершит свой второй рейс в Намибию.

«Постройка судна близится к завершению, и вскоре оно отправится в Намибию, где присоединится к остальному флоту для безопасного и экологичного извлечения морских алмазов и внесёт свой вклад в создание прочного наследия морской добычи алмазов в Намибии», — говорится в сообщении.

AMV3 совершило свой первый рейс в порт Кейптауна из Румынии 19 августа, где в настоящее время оно оснащается оборудованием для работы, состоящим из гусеничной тележки, собирающей ил, и очистной установки, которая отделяет алмазы от ила.

Ожидается, что судно увеличит добычу Debmarine примерно на 500 000 каратов.

Кстати. Строительство судна началось в мае 2019 года. Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.

Как сообщала Одесса News, ВМС Ирана получили в своё распоряжение 110 новейших современных судов в декабре 2021 года.

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