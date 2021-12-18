Одесский облсовет просит власти Украины не финансировать фильм про гомосексуалистов

Депутаты Одесского облсовета единогласно поддержали обращение к Премьер-министру, Министерству культуры и Госагентству по вопросам кино с просьбой отказаться от финансирования за счёт налогоплательщиков ЛГБТ-фильма про подростка «Мой юный принц».

За проголосовали 58 избранников жителей Одесской области, никто не воздержался и не выступил против, пишет ТАЙМЕР.

По мнению депутатов, этот фильм пропагандирует однополую любовь и оскорбляет морально-этические взгляды большинства Украины, говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, главным героем фильма станет 17-летний подросток Поль, который «ведёт разгульную жизнь в своём шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства».

«Парень испытывает нездоровое сексуальное влечение к собственной матери Софии. Всё меняется с появлением в одинокой жизни героев Марка и его сына Антуана. Между взрослыми завязываются отношения, как между Полем и Антуаном. И это станет началом трагедии — дела о двойном убийстве», — говорится в описании фильма.

Министерство культуры и информационной политики во главе с Александром Ткаченко выделило на съёмки картины 20 млн гривен.



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