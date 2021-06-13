В Одессе продолжаются акции против сноса старинного здания типографии Фесенко

В Одессе продолжаются акции неравнодушных к историческому прошлому жителей города, представителей общественных организаций.

11-12 июня прошли очередные акции против сноса здания типографии Ефима Фесенко на улице Ришельевская, 47, 49, о чём сообщает Суспільне и лидер одесского «Автомайдана» Виталий Устименко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в акции, в частности, приняли участие местные жители, общественные деятели и представители ОО «Автомайдан», требовавшие прекратить уничтожение исторических памятников и остановить любые строительные работы на территории типографии.

Как сообщала Одесса News, Министерство культуры и информационной политики выступило против незаконного строительства в Одессе на месте исторических зданий и попросило министра внутренних дел Арсена Авакова предоставить им охрану.

В марте 2021 года Министерство культуры и информационной политики направило компаниям «Одесса-Сити» и «Мартен Групп» предписание о запрете проведения строительных работ на месте старинной типографии Фесенко по улице Ришельевской в ​​Одессе.

В мае Одесский окружной административный суд поддержал иск строительной компании «Одесса-Сити» с требованием приостановить действие предписания Минкультуры.

Фото: Одесса News, Суспільне Facebook/Виталий Устименко

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