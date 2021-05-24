Суд разрешил «Интеграл-Строю» строительные работы на 13-й ст. Фонтана в Одессе

В Одессе решением Пятого апелляционного административного суда предприятие «Интеграл-строй» может продолжить подготовку площадки и строительство дороги к ЖК «Ля Мэр», т.е. дальше уничтожать бесценную рекреационную зону.

Как сообщает правозащитная неправительственная общественная организация «Спільна мета» на своей странице в Facebook, это решение приняла тройка судей — Стас Любовь Васильевна, Турецкая Ирина Александровна и Шеметенко Людмила Петровна.

«Эти «профессионалы своего дела» решили вложить свою долю в обогащение ГП «Интеграл-Буд» за счёт одесских склонов и бесценных рекреационных территорий. Ведь это так престижно — жить в Одессе, ещё и в новостройке, ещё и с видом на море из окна! А если вокруг дома будет развита инфраструктура в виде удобной дороги!.. Все мы понимаем последствия. Очевидно, что сегодняшняя судейская тройка получит свой кусочек от такого пирога», — говорится в сообщении.

Активисты предполагают, что подобное решение не могло не быть санкционированным «сверху».

«А возможно, судьи не смогли пойти против нашей уважаемой мэрии или столичного застройщика? Ведь, будем откровенны, строительство таких масштабов и с такими откровенными и наглыми нарушениями законодательства невозможно без содействия «сверху», — говорят активисты.

По их экспертной оценке, «склон, который был профессионально укреплён в советское время, срезается под видом укрепления ГП «Интеграл-Буд» по заказу ГП «Интеграл-Буд» за средства ГП «Интеграл-Буд» с разрешения местных властей. Под то же разрешение застройщик строит дорогу к своему ЖК «Ля Мэр».

«При этом проводится уничтожение берега, вырубаются деревья, а что хуже — проводится срез склона, вследствие чего могут упасть в море близлежащие дома», — с тревогой информируют активисты и задают, к сожалению, риторические вопросы: почему экологическое состояние и безопасность волнует только общественность? Каким образом суды, которые в последнее время жалуются на тотальное недоверие, собираются это доверие восстановить?

Активисты правовой общественной организации считают, что на каждом этапе подобного строительства именно суды, от которых зависит судьба одесского побережья, стабильно пренебрегают правами и интересами общества, становясь на сторону застройщика. Не исключением здесь, к сожалению, является и Пятый апелляционный административный суд.

«Ведь гораздо легче терпеть муки совести с полными карманами и любуясь видом на море. Сегодня мы разочаровались в правосудии. Снова. Спасибо!», — сделали вывод в «Спільній меті».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года активисты одесской общественной правозащитной организации «Спільна мета» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить незаконную застройку приморских склонов.

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