В Украине запретили партию «Наши» Мураева

Восьмой апелляционный суд Львова сегодня, 14 июня, принял решение о запрете деятельности партии «Наши» Евгения Мураева.

Об этом сообщает движение «ЧЕСНО» со ссылкой на представительницу Министерства юстиции, которая присутствовала на заседании суда.

Бывший народный депутат Мураев ранее был внесен в Реестр госиZменников движением «ЧЕСНО».

Имущество партии «Наши» и всех её организаций, согласно решению суда, передаётся государству, но само решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

Аргументы Министерства юстиции пока неизвестны, поскольку коллегия судей не допустила на заседание журналистов и представителей общественности. Причиной недопуска указали карантинные ограничения и внутреннее распоряжение суда, отметили в движении «ЧЕСНО».

Как сообщала Одесса News, 13 июня Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии «Социалисты».

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