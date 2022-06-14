Повреждённую во время обстрела одесскую многоэтажку отремонтируют к концу года

Работы по восстановлению повреждённой в результате российского ракетного удара многоэтажки в Одессе, которое произошло в конце апреля, планируется завершить осенью этого года.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook.

«В Одессе продолжается восстановление многоэтажки, в которую россияне попали крылатой ракетой в конце апреля. После попадания ракеты в эту многоэтажку погибли 8 человек, среди них — младенец», — отметил Тимошенко.Он уточнил, что в двух секциях были повреждены четыре этажа – несущие конструкции, системы водоснабжения, водоотвода, энергоснабжения и лифтовое оборудование.

По его словам, уже полностью восстановлены перекрытия третьего этажа и все вертикальные элементы здания. Устанавливается опалубка для перекрытия четвёртого этажа.

Тимошенко сообщил, что полностью восстановить бетонные несущие конструкции планируется в июле. Затем будут возведены стены, прокладывать инженерные сети и монтировать окна и двери.

«Все работы планируем завершить осенью. Дом восстановим, но людей не вернём. Это наша трагедия», – констатировал он.

Как сообщала Одесса News, накануне Пасхи российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате погибли восемь человек, среди которых журналистка Валерия Глодан, её мать и трёхмесячная дочь, а также вице-чемпионка Южного региона по бодибилдингу Людмила Чернецкая и её муж Богдан.

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