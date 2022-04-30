Найдено тело 8-й жертвы ракетного обстрела жилого дома в Одессе

В Одессе спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате российского ракетного обстрела жилого дома в Одессе 23 апреля.

Информацию сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Спасатели пока не сообщают дату обнаружения тела. Более подробную информацию в ГСЧС пообещали предоставить после завершения всех работ, продолжающихся на объекте до сих пор.

Как сообщала Одесса News, российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты были уничтожены силами ПВО. В результате обстрела в ГСЧС предварительно отмечали, что погибли семь человек, тело ещё одного человека искали под завалами.

По меньшей мере, 18 человек получили ранения. После обеда, 24 апреля, в больнице находились десять пострадавших. Среди жертв ракетного удара были журналистка Валерия Глодан, мать и трёхмесячная дочь. Впоследствии стало известно, что при обстреле в доме погибла ещё одна семейная пара — вице-чемпионка Южного региона по бодибилдингу Людмила Чернецкая и её муж Богдан. Женщина была беременна.

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