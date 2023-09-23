Около 60 спасателей тушили пожар по ул. Садовой в Одессе

Сегодня, 23 сентября, в 08:25, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе города Одессы, по улице Садовая.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и установили возгорание 2-х этажного здания ресторана «Котелок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с сильной пожарной нагрузкой и из-за быстрого распространения огня подразделения работали по повышенному номеру вызова. Из-за сильного задымления пожарные работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений удалось не допустить распространение огня на рядом расположенные жилые дома, в 09:09 пожар был локализован и в 10:24 полностью ликвидирован. Из задымленных помещений людей эвакуировали.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

От ГСЧС привлекалось 15 единиц техники и 58 пожарных.

Одесса News информировала, что 19 сентября 2023 года в посёлке Ивановка Березовского района Одесской области на открытой территории, порывами ветра очень быстро распространился пожар, существовала угроза домам жителей, учебному заведению, трансформаторам, другим объектам инфраструктуры.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy