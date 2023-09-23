Силы обороны прорвали оборону врага в Вербовом Запорожской области

Силы обороны Украины прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

Об этом в интервью CNN, опубликованном 23 сентября, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв и продолжаем продвигаться дальше, – сказал Тарнавский. – Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне… Главное – не потерять эту инициативу. И не потерять её на практике, в действиях».

В конце августа силы обороны Украины вошли в Работино, после чего продвинулись к Новопрокоповке.

Вербовое находится в 8 км к востоку от Работино.

Согласно оперативной сводке Генштаба состоянием на 6 утра 23 сентября, на Запорожском направлении атаки врага в районах Работиного и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон.

Одесса News информировала, что в общении с американскими журналистами в Вашингтоне Президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины собираются освободить временно оккупированный россиянами Бахмут Донецкой области и ещё два города.

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