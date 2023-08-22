ВСУ с боем вошли в Работино Запорожской области, местных жителей эвакуируют 

Украинские военнослужащие вошли в Работино Запорожской области.

Об этом 22 августа в Telegram сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Воины 47-й бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley. Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага», – отметила Маляр.

По её словам, в ответ российские оккупанты беспрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Сейчас там продолжаются бои.

Воины 47-й отдельной мехбригады под шквальным обстрелом врага успешно эвакуировали жителей села Работино

Как информировала Одесса News, утром 22 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Фото: Анна Маляр, 47 ОМБр/Telegram

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