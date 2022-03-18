Минута молчания: В памяти нашей сегодня и вечно Все они живы

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова привела данные, что к утру 16 марта с начала войны России против Украины погибли 103 ребёнка.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан. Он также сообщил, что российские войска совершают геноцид в Мариуполе, а количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.