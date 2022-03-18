Минута молчания: В памяти нашей сегодня и вечно Все они живы

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова привела данные, что к утру 16 марта с начала войны России против Украины погибли 103 ребёнка.
По данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан. Он также сообщил, что российские войска совершают геноцид в Мариуполе, а количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.