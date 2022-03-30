35-й день войны: ВСУ продолжают проводить оборонительную операцию

Идёт тридцать пятый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают проводить оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Отмечается, что враг понёс значительные потери и, вероятно, временно отказался от задачи блокировки Киева. Перегруппируется и сосредоточивается на наступательных операциях в Восточной оперативной зоне и на усиление системы материально-технического обеспечения войск в Донецком и Таврийском регионах.

«Российский вражеский персонал деморализован и имеет низкую мотивацию участвовать в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военкомандования мобилизовать «добровольцев» не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области набрали всего 17 так называемых «добровольцев», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

На Волынском направлении движения тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В Вооружённых Силах Республики Беларусь проводятся мероприятия по оперативно-боевой подготовке.

На Полесском направлении отмечено движение войск противника вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь. В то же время оккупационные войска продолжают накапливаться в районе Чернобыльской АЭС. Зафиксировано движение смешанных колонн российских вражеских машин из населённого пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Сиверском направлении противник сосредоточил свои усилия на диверсии и разведке, инженерной технике позиций и артиллерийских ударах по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры вблизи Чернигова.

На Броварском направлении произошёл частичный вывод подразделений из района, оккупированного русскими оккупантами, в сторону границы с РФ.

На Слобожанском направлении российские захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым районам города.

На Изюмском направлении противник наращивает свои усилия, перемещая с других направлений отдельные подразделения 20-й ВВС и 1-й танковой армии. Продолжает наносить ракетные и бомбовые удары и огневую артиллерию.

На Донецком направлении враг активизировал огневые и штурмовые действия, продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населённым пунктам Попасная, Рубежное и Мариуполь.

В районе Южный Буг противник пытается принять меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов, топлива, продолжает инженерную технику оккупированных рубежей. Пытается сдержать действия подразделений ВСУ артиллерийским огнём и авиаударами.

Как сообщала Одесса News, российские корабли 30 марта продолжают маневрирование возле Одессы, остаётся угроза высадки вражеского десанта.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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