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В районе Одессы маневрируют российские корабли, угрожая высадкой десанта

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Российские корабли 30 марта продолжают маневрирование возле Одессы, остаётся угроза высадки вражеского десанта.

Об этом сообщает в Теlegram офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остаётся. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Однако силы ПВО и вся система защиты нашего региона налажены чётко, готовы противодействовать любым провокациям противника, в том числе с использованием особенностей ландшафта», – отметил Назаров.

Он призвал жителей Одесской области быть бдительными и сознательными, не подвергать себя опасности, а также не выкладывать в сеть фото и видео, которые помогают захватчикам.

Представитель ОК «Юг» подчеркнул, что обстановка в области остаётся стабильной и контролируемой.

Как сообщала Одесса News, Военно-морские силы России блокируют в Черноморском регионе более 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и другого продовольствия.

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