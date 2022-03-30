ООН: Россия блокирует в Чёрном море более 90 судов с продовольствием

Военно-морские силы России блокируют в Черноморском регионе более 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН первая замгоссекретаря США Венди Шерман, сообщает Укринформ.

«Около 30% мирового экспорта пшеницы обычно приходится на Черноморский регион, а также 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Однако Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру, в том числе одно, зафрахтованное агрокомпанией», — сообщила представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что последствия войны Путина ощущаются далеко за пределами Украины и оказывают непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

«Российские ВМС блокируют доступ к украинским портам, чем фактически прерывают экспорт зерна. Согласно отчётам, они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, перевозящим продовольствие для мирового рынка», – отметила Шерман.

По её словам, сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Чёрное море, даже в российские порты, учитывая опасность, исходящую от России.

Кстати. По данным Human Rights Watch, российское вторжение в Украину усугубило продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, Ливан получает 80% пшеницы из Украины; Египет закупает пшеницу, а также большие объёмы растительного масла; Ливия импортирует более 40% пшеницы из Украины; Йемен – не менее 27%. Кроме того, власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой, закупленной через Турцию, но последняя также импортирует 90% пшеницы из Украины.

Как сообщала Одесса News, по данным Министерства обороны Великобритании, Российская Федерация препятствует доставке жизненно важных грузов в Украину и усугубляет гуманитарную ситуацию, блокируя украинское побережье.

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