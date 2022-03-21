Минобороны Британии: Россия блокирует доставку в Одессу жизненно важных грузов

Российская Федерация препятствует доставке жизненно важных грузов в Украину и усугубляет гуманитарную ситуацию, блокируя украинское побережье.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании в Тwitter.

Отмечается, что наступающие из Крыма российские войска всё ещё пытаются обойти Николаев, стремясь продвигаться на запад к Одессе. В течение последней недели эти силы добились незначительного прогресса.

Военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по целям по всей Украине.

«Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению», — говорится в сообщении.

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в украинских портах заблокированы около 100 кораблей с иностранной регистрацией и около 650 иностранных моряков.

«Мы потеряли вообще доступ к выходу в море с 24 февраля, потому что во время вторжения, по плану РФ, их военные корабли перекрыли полностью выходы из всех наших портов. И уже есть несколько фактов, когда они топили корабли с иностранной регистрацией, которые выходили из одесского порта. У нас около 100 кораблей с иностранной регистрацией сейчас заблокированы в наших портах. Около 650 моряков-иностранцев сейчас закрыты в Украине, потому что они не могут выйти», — уточнил он.

Как сообщала Одесса News, РФ заявила, что в Чёрном море дрейфуют сотни «украинских» мин.

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